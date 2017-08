General Information Country: Poland City/Locality: RZESZÓW Notice/Contract Number: 276089-2017 Publication Date: Jul 18, 2017 Original Language: Polish Procurement Method: Other Contact information Address: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Rzeszów

Poland Goods, Works and Services Site preparation work Works for complete or part construction and civil engineering work Engineering services Miscellaneous business and business-related services Engineering works and construction works Consultative engineering and construction services Engineering design services Miscellaneous engineering services Miscellaneous business-related services Main road construction works Summary view in ------------- English ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български

Notice type: 01A03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 135-276089

Referenced Document Number: 2017/S 027-048371

Contract Nature: Works

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text view in ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti English Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български Prior information notice Works Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

Rzeszów

35-105

PL

Contact point(s): Mariusz Górak

E-mail: wzp@pzdw.pl

Internet address(es):

www.pzdw.pl Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkichul. T. Boya Żeleńskiego 19aRzeszów35-105PLContact point(s): Mariusz GórakE-mail: wzp@pzdw.pl I.2) Type of the contracting authority Regional or local authority I.3) Main activity Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”,

File reference number: PZDW/3052/243/WFU/2/2017 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 45100000 II.1.3) Type of contract Works II.1.4) Short description Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73” Zamówienie obejmuje: Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 rozpoczynając na skrzyżowaniu typu rondo drogi gminnej nr 113074R z drogą krajową nr 73 zakończonego na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 28 poprzez budowę trójwlotowego rond zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym. Planowana inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa podkarpackiego w całości na terenie miasta Jasło. Zakres robót i prac projektowych został określony w Rozdziale III SIWZ (PFU wraz załącznikami). II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 16038357.63 PLN II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 45200000 71300000 79900000 45220000 71310000 71320000 71330000 79990000 45233121 45221100 45233320 45243510 45233220 45233294 45233290 45233221 45111200 45231300 45231110 45231400 45232310 45232452 45233222 45112710 45233124 45236000 45233140 44212329 71322000 71351914 79994000 II.2.2) Main place of performance NUTS code:

Main place of performance: Droga wojewódzka 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73. II.2.3) Description Inwestycja w swoim zakresie obejmuje m.in.: — wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej oraz z decyzją ZRID budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy drogami krajowymi nr 73 i nr 28 o długości ok. 1,4 km; — odcinkową przebudowę ul. Piłsudskiego DK 28 w miejscu włączenia nowej drogi; — budowę prostego skrzyżowania typu rondo w miejscu wylotu nowo projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 do drogi krajowej nr 28; — budowę wzdłuż nowej drogi odcinków dróg gminnych klasy L i D zapewniających komunikację działkom tracącym możliwość dojazdu do istniejącej infrastruktury drogowej; — budowę skrzyżowania zwykłego w miejscu włączenia dróg gminnych do nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992; — budowę nowego obiektu mostowego klasy A nad potokiem Warzyckim wraz z zabezpieczeniem koryta potoku; — budowę przepustów – 3 szt.; — budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż całego odcinka drogi wojewódzkiej; — budowę (przełożenie) ul. M. Konopnickiej w miejscu kolizji z nową drogą; — włączenie nowej drogi do ronda na skrzyżowaniu ulic: Kazimierza Wielkiego (113074R, 17-go Stycznia (DK73) oraz Lwowskiej (DK73); — budowę zjazdów; — wyburzenie istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych i przemysłowych kolidujących z budowaną drogą; — przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z budowanym odcinkiem nowej drogi wojewódzkiej nr 992 i istniejącej drogi krajowej Nr 28 w strefie budowanego skrzyżowania; — budowę oświetlenia ulicznego; — budowę odwodnienia drogi (rowy, kanalizacja deszczowa) z wylotami do odbiorników; — budowę urządzeń ochrony środowiska; — budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 1. Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć o parametrach odpowiadających min KR 3. Konstrukcję należy zaprojektować w oparciu o wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2015 i wynikające z niego wskaźniki wzrostu ruchu 2. Umocnienia rowów przydrożnych należy zaprojektować i wykonać, jedynie w przypadkach koniecznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg. 3. W miejscach gdzie obsługa komunikacyjna działek przyległych do drogi wojewódzkiej odbywać się będzie za pomocą zjazdów 4. Rysunki planów sytuacyjnych dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy), dla odcinków dróg na terenie zabudowanym należy opracować w skali 1:500 na podstawie mapy do celów projektowych. 5. Należy dążyć do minimalnego zastosowania ekranów akustycznych, poprzez stosowanie innych rozwiązań obniżających poziom hałasu (wymiana stolarki okiennej) przyjętych w oparciu o nowo wykonaną prognozę ruchu. Zabezpieczenia akustyczne winne być zgodne z zapisami decyzji środowiskowej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni porowatej – cichej. 6. Wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora właściwego miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich. 7. Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robót budowlanych na etapie budowy jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót, tj. ustalenia lokalizacji otworów oraz uzgodnienia projektu robót geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiana Zamawiającego o każdorazowym, zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych w terenie, w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac. 8. Udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją tj. Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-07-13

More information: Click here

Related Notices