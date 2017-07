General Information Country: France City/Locality: LE KREMLIN-BICÊTRE Notice/Contract Number: 237489-2017 Publication Date: Jun 22, 2017 Original Language: French Procurement Method: Other Contact information Address: Assistance publique hôpitaux de Paris

Le Kremlin-Bicêtre

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 118-237489

Referenced Document Number: 2016/S 113-200999

Contract Nature: Services

Procedure Type: Competitive procedure with negotiation

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Achats centraux hôteliers alimentaires et technologiques, CHU de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc

Le Kremlin-Bicêtre

94270

FR

Contact point(s): Mme la directrice d'ACHAT

E-mail: secretariat.smmit@aphp.fr

NUTS code: FR10

Internet address(es):

https://www.achats-hopitaux.com Assistance publique hôpitaux de ParisAchats centraux hôteliers alimentaires et technologiques, CHU de Bicêtre, 78 rue du Général LeclercLe Kremlin-Bicêtre94270FRContact point(s): Mme la directrice d'ACHATE-mail: secretariat.smmit@aphp.frNUTS code: FR10 I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Health Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Massification du courrier de l'ap-hp.

File reference number: 16/071 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 79810000 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description La consultation est composée de deux lots: Lot 1: Acquisition d'une Solution logicielle de gestion de flux documentaires et de diffusion multicanal, intégration de la solution et prestations associées. Lot 2: Fourniture de prestations de services éditiques externalisées (Impressions, Mises sous plis, Affranchissements, Remise en Poste ou Routage) et prestations associées. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 5285349.61 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 79810000 64121200 48000000 79520000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR1

Main place of performance: France métropolitaine. II.2.3) Description La consultation est composée de deux lots: Lot 1: Acquisition d'une Solution logicielle de gestion de flux documentaires et de diffusion multicanal, intégration de la solution et prestations associées. Lot 2: Fourniture de prestations de services éditiques externalisées (Impressions, Mises sous plis, Affranchissements, Remise en Poste ou Routage) et prestations associées. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information Critères pour le lot 1: Prix (45 %) Qualité technique de la solution (30 %) dont Prise en compte des enjeux (10 %); Adéquation fonctionnelle de la Solution (50 %); Adéquation architecturale et technique de la Solution (40 %) qualité des prestations (25 %) dont Organisation, Ressources et Méthodes pour conduire de projet (15 %); Contenu et conditions d'exécution prestations de mise en oeuvre (40 %); Délai de mise en oeuvre (15 %); Qualité des formations et de l'accompagnement (20 %); Maintenance et Support(10 %) Pour le lot 2: Prix (55 %) Qualité technique de l'offre (40 %) dont Contenu des prestations proposées pour les phases initialisation / réversibilité (20 %); Délai de mise en oeuvre de la phase d'initialisation (10 %); Moyens et procédures mis en oeuvre pour garantir la qualité de service (40)% ; Moyens et procédures mis en oeuvre pour garantir la continuité de service (25 %); Moyens et procédures mis en oeuvre pour garantir la confidentialité (5 %); Développementdurable (5 %). VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-20

