General Information Country: Poland City/Locality: KRAKÓW Notice/Contract Number: 236726-2017 Publication Date: Jun 22, 2017 Original Language: Polish Procurement Method: Other Contact information Address: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kraków

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 118-236726

Referenced Document Number: 2017/S 029-051643

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

al. Mickiewicza 30

Kraków

30-059

PL

Contact point(s): Grzegorz Górak

E-mail: dzp@agh.edu.pl

Internet address(es):

www.agh.edu.pl Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowieal. Mickiewicza 30Kraków30-059PLContact point(s): Grzegorz GórakE-mail: dzp@agh.edu.pl I.2) Type of the contracting authority I.3) Main activity Education Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Dostawa zestawu do pomiaru przewodnictwa elektrycznego i siły termoelektrycznej dla WEiP. II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 38410000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Dostawa zestawu do pomiaru przewodnictwa elektrycznego i siły termoelektrycznej dla WEiP. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 88999.95 PLN II.2) Description II.2.2) Additional object(s) II.2.2) Main place of performance NUTS code:

Main place of performance: II.2.3) Description Zestaw musi umożliwić pomiar przewodnictwa elektrycznego metodą czterosondową i siły termoelektrycznej metodą dynamiczną próbek będących litymi spiekami o kształcie prostopadłościennym o wymiarach ±8 mm x 4 mm x 2 mm (dł. x szer. x wys.), o oporze w zakresie 10 Ω – 100 kΩ w zakresie temperatur 77 K – 400 K. Temperatura próbki będzie kontrolowana za pomocą kriostatu Optistat DN firmy Oxford Instruments Nanoscience z kontrolerem temperatury Mercury ITC lub równoważnego, będącego w posiadaniu zamawiającego. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-20

