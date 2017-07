General Information Country: France City/Locality: PARIS CEDEX 20 Notice/Contract Number: 233653-2017 Publication Date: Jun 20, 2017 Original Language: French Procurement Method: Other Contact information Address: CNAMTS

Paris Cedex 20

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 116-233653

Referenced Document Number: 2017/S 029-052131

Contract Nature: Services

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

50 avenue du Professeur André Lemierre

Paris Cedex 20

75986

FR

E-mail: nathalie.ladhar@cnamts.fr

NUTS code: FR

Internet address(es):

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp CNAMTS50 avenue du Professeur André LemierreParis Cedex 2075986FRE-mail: nathalie.ladhar@cnamts.frNUTS code: FR I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Social protection Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Évaluation médico-économique du programme d'accompagnement des personnes diabétiques.

File reference number: 531.MA.639 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 79311410 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description Suite aux précédentes évaluations du programme Sophia diabète et à certaines limites émises à cette occasion (horizon temporel trop court), la CNAMTS souhaite la réalisation d'une nouvelle évaluation permettant d'évaluer l'impact de Sophia sur la survenue de complications chez les adhérents Sophia (vs les non adhérents). La prestation d'évaluation médico-économique vise donc à permettre à la CNAMTS de disposer d'éléments sur l'impact de Sophia sur la morbi-mortalité et les dépenses associées à un horizon temporel d'environ 10 ans. Date prévisionnelle de début d'exécution des prestations: mai 2017. Le marché donnera lieu à la remise de 3 livrables. Le détail des prestations figure au Cahier des clauses techniques particulières (CCTP). II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 146500 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 79311410 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR

Main place of performance: Dans les locaux du titulaire et ceux de la CNAMTS. II.2.3) Description Évaluation médico-économique du programme d'accompagnement des personnes diabétiques. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-15

