General Information Country: France City/Locality: LE KREMLIN-BICÊTRE Notice/Contract Number: 231948-2017 Publication Date: Jun 17, 2017 Original Language: French Procurement Method: Other Contact information Address: Assistance publique – Hôpitaux de Paris

Le Kremlin-Bicêtre

France Goods, Works and Services Building-cleaning services Window-cleaning services Summary view in ------------- English ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 115-231948

Referenced Document Number: 2016/S 224-408314

Contract Nature: Services

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Original Text view in ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti English Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български Prior information notice Services Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

78 rue du Général Leclerc

Le Kremlin-Bicêtre

94270

FR

Contact point(s): Secrétariat du service de management des marchés de prestations de services

E-mail: secretariat.prestations@aca.aphp.fr

NUTS code: FR10

Internet address(es):

http://www.aphp.fr Assistance publique – Hôpitaux de Paris78 rue du Général LeclercLe Kremlin-Bicêtre94270FRContact point(s): Secrétariat du service de management des marchés de prestations de servicesE-mail: secretariat.prestations@aca.aphp.frNUTS code: FR10 I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Health Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Prestations de nettoyage des locaux et annexes et de la vitrerie du Siège de l'assistance Publique — hôpitaux de Paris et prestations de nettoyage des locaux d'a.c.h.a.t.

File reference number: 17.065 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 90911200 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description Prestations de nettoyage des locaux et annexes et de la vitrerie du Siège de l'assistance Publique — hôpitaux de Paris et prestations de nettoyage des locaux d'a.c.h.a.t. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 3341747.24 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 90911200 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR10

Main place of performance: II.2.3) Description Nettoyage des locaux Zone 0 / mètres carrés: 4 303,66 mètres carrés Nettoyage des locaux Zone 1 / mètres carrés: 48 157,3 9m 2 Nettoyage des locaux Zone 2 / mètres carrés: 1 335,90 mètres carrés Les prestations de nettoyage en zones 0, 1 et 2 font l'objet d'émission de bons de commande mensuels, , pour des prestations quotidiennes, en fonction d'un prix forfaitaire mensuel au mètres carrés pour l'ensemble des prestations requises par zone et surfaces à nettoyer. Les sites figurant sur les bons de commandes, les zones et surfaces spécifiées par site peuvent varier en fonction des ouvertures et des fermetures de locaux qui surviendront pendant la durée du marché. la prestation de remise en état des locaux après travaux et/ ou décapage et lessivage des sols, surfaces verticales, plafonds compris, sera effectuée sur bon de commande ponctuel, établi par les référents des sites AP-HP concernés, en fonction des surfaces concernées par opération, et du prix forfaitaire au mètres carrés en vigueur pour cette prestation spécifique. II.2.2) Additional object(s) 90911200 90911300 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR10

Main place of performance: II.2.3) Description Nettoyage des locaux Zone 1 / mètres carrés: 1721,49 mètres carrés nettoyage des locaux Zone 2 / mètres carrés: 188,53 mètres carrés l'ensemble des escaliers (du rez-de-chaussée au 3ème étage) du bâtiment de l'ifsi fait partie du périmètre. Les modalités d'exécution des prestations sont analogues à celles exposées pour le nettoyage des locaux du Siège, sauf indication spécifique. Une prestation de remise en état des locaux après travaux et/ ou lessivage des sols et surfaces verticales, plafonds compris, sera effectuée sur bon de commande ponctuel, établi par le référent d'achat, en fonction des surfaces concernées par opération, et du prix forfaitaire au mètres carrés en vigueur pour cette prestation spécifique. Pour ce lot les prestations comportent également le nettoyage de la vitrerie. Celle-ci entre dans la catégorie 1, vitres accessibles, définie au paragraphe ci-dessous. la surface totale non déployée des vitres, à nettoyer 2 fois par an, est estimée à 15 % de la surface des locaux soit 286 mètres carrés environ. II.2.2) Additional object(s) 90911300 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR10

Main place of performance: II.2.3) Description Les surfaces des catégories de vitres indiquées sont estimatives, susceptibles de varier pendant la durée du marché et les différents bâtiments et locaux mis en service ou fermés. Elles seront à préciser par le prestataire et à valider par les référents des sites concernés lors de la rédaction du document accord prestataire/site. Il convient de prévoir les moyens d'exécution des prestations pour chaque catégorie listée dans le tableau ci-dessus, dès le début du marché pour les catégories déjà chiffrées dans ce tableau, et dans un délai convenu à la demande des référents des différents sites concernés pour les catégories non encore chiffrées. En l'absence de chiffrage préétabli les 979 stores du bâtiment Picpus seront affectés / assimilés aux catégories de vitres et de type de carreaux correspondant à leur accessibilité et modalités de nettoyage, affectation validée par le référent du site AP-HP concerné. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-13

More information: Click here

Related Notices