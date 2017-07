General Information Country: Slovakia City/Locality: BRATISLAVA-MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO Notice/Contract Number: 231391-2017 Publication Date: Jun 17, 2017 Original Language: Slovak Procurement Method: Other Contact information Address: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Slovakia Goods, Works and Services Computer equipment and supplies Personal computers Portable computers Tablet computer Laser printers Computer screens and consoles Barcode readers Installation services of computers Miscellaneous computer equipment Software package and information systems Summary view in ------------- English ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 115-231391

Referenced Document Number: 2016/S 114-202292

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Restricted procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

Original Text view in ------------- Bahasa Indonesia Català Deutsch Eesti English Español Français Italiano Polski Português Română Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Русский اردو عربي ქართული 中文 日本語 ------------- Danske Latvijas Lietuvos Magyar Malti Nederlands Slovenski Slovenský Suomi Svenska Český Български Prior information notice Supplies Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

Špitálska 4, 6, 8

Bratislava-mestská časť Staré Mesto

816 43

SK

Contact point(s): Ing. Milan Ducho

E-mail: milan.ducho@employment.gov.sk

NUTS code: SK0

Internet address(es):

http://www.employment.gov.sk:// Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyŠpitálska 4, 6, 8Bratislava-mestská časť Staré Mesto816 43SKContact point(s): Ing. Milan DuchoE-mail: milan.ducho@employment.gov.skNUTS code: SK0 I.2) Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions I.3) Main activity General public services Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Dodávka IKT pre organizácie rezortu MPSVR SR.

File reference number: VOB/67/2016-M_OVO II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 30200000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 30213000 30213100 30213200 30232110 30231000 30216130 51611000 30236000 48000000 48820000 30121400 32420000 30211200 30121100 38520000 48313100 48800000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: SK0

Main place of performance: Slovenská republika. II.2.3) Description Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-15

More information: Click here

Related Notices