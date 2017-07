General Information Country: Slovakia City/Locality: BRATISLAVA-MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO Notice/Contract Number: 229291-2017 Publication Date: Jun 16, 2017 Original Language: Slovak Procurement Method: Other Contact information Address: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Bratislava-mestská časť Staré Mesto

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 114-229291

Referenced Document Number: 2017/S 016-025476

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

Prior information notice Supplies Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

Dobrovičova 12

Bratislava-mestská časť Staré Mesto

812 66

SK

Contact point(s): Mgr. Matúš Porubčanský

E-mail: matus.porubcansky@land.gov.sk

NUTS code: SK

Internet address(es):

http://www.mpsr.sk/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republikyDobrovičova 12Bratislava-mestská časť Staré Mesto812 66SKContact point(s): Mgr. Matúš PorubčanskýE-mail: matus.porubcansky@land.gov.skNUTS code: SK I.2) Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions I.3) Main activity General public services Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Elektrická energia.

File reference number: 162/2017-260 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 09310000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Dodávka elektrickej energie vrátane súvisiacich služieb. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 7000000.00 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 65300000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: SK

Main place of performance: II.2.3) Description Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb pre objekty (odberné miesta) verejného obstarávateľa v jednotarife a dvojtarife (t. j. nízka tarifa a vysoká tarifa). Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information Názvy iného verejného obstarávateľa, v mene ktorého verejný obstarávateľ nakupuje: Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Plemenárska inšpekcia SR. Pôdohospodárska platobná agentúra. Národné lesnícke centrum. Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov. Štátne lesy Tatranského národného parku. Agentúra pre rozvoj vidieka. Múzeum vo Svätom Antone. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Štátny veterinárny a potravinový ústav. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik. Národný žrebčín „Topoľčianky“ štátny podnik. Závodisko, š. p. Hydromeliorácie, štátny podnik. Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik. Agroinštitút Nitra, štátny podnik. VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-14



