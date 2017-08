General Information Country: France City/Locality: PARIS CEDEX 01 Notice/Contract Number: 228075-2017 Publication Date: Jun 15, 2017 Original Language: French Procurement Method: Other Contact information Address: Centre national d'études spatiales

Paris Cedex 01

Goods, Works and Services Library software development services

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 113-228075

Referenced Document Number: 2017/S 026-045710

Contract Nature: Services

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Prior information notice Services Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

2 place Maurice Quentin

Paris Cedex 01

75039

FR

Contact point(s): Mijanou Godard

E-mail: mijanou.godard@cnes.fr

NUTS code: FR101

Internet address(es):

https://www.cnes.fr Centre national d'études spatiales2 place Maurice QuentinParis Cedex 0175039FRContact point(s): Mijanou GodardE-mail: mijanou.godard@cnes.frNUTS code: FR101 I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Prestation de maintenance éditoriale de la Bibliothèque des Projets du CNES.

File reference number: DAJ/AR/LF 2017-03 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 72212160 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description L'objet de la prestation est la rédaction de contenus et l'intégration dans la Bibliothèque des Projets du CNES (BPC). Il s'agit d'alimenter ce site en pages au fil de l'actualité dans un souci de réactivité. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 409200 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 72212160 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR

Main place of performance: II.2.3) Description Le titulaire est en charge de: — rédiger une page d'accueil et/ou des pages détaillées pour tout ou partie des nouveaux projets (120 pages par an), — rédiger tout ou partie des articles concernant l'actualité des projets (30 pages par an), — proposer des niveaux de lecture différents selon les rubriques (informations synthétiques vulgarisées pour un public novice, informations détaillées au contenu technique précis pour un public averti), — recueillir les éléments nécessaires à la rédaction des pages et des articles auprès des personnes ressources (chefs de projets, responsables de programme ou scientifiques), — rédiger les textes, — exercer une veille sur l'actualité des projets (veille presse et veille mots-clés), — réviser les contenus en fonction de l'avancement des projets et/ou de l'actualité en liaison avec les différents interlocuteurs (150 pages par an), — faire valider les textes par les personnes ressources et la responsable éditoriale de la BPC avant la mise en ligne, — optimiser le choix des mots-clés et des titres (Search Engine Optimization), — rechercher les images en veillant au respect des copyrights, — réalisation de schémas, visualisation ou infographies pour les sujets le nécessitant. II.2.2) Additional object(s) 72212160 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR

Main place of performance: II.2.3) Description Le titulaire est en charge de: — intégrer et mettre à jour différents types de contenus à l'aide du gestionnaire de contenus utilisé par le CNES (actualités, actualités liens, événements, événements liens, pages de livre selon la terminologie Drupal utilisé actuellement par le CNES) en français et en anglais (600 pages par an), — optimiser les mises en pages dans le respect de la charte graphique, — mettre à jour les frises chronologiques, — gérer les images à l'aide de Photoshop (ou équivalent) et les intégrer dans la médiathèque, — créer des playlists à partir de vidéos existantes, les intégrer dans la médiathèque et dans les pages (Youtube ou autre), — mettre à jour les différentes rubriques de la page d'accueil Sciences et Techniques (rubriques «actualités», «vidéos récentes», «rendez-vous scientifiques, colloques», «lancements»), — alimenter le slideshow et la rubrique «dernières mises à jour», — vérifier l'impact sur les autres pages et veiller à la cohérence d'ensemble, — créer les liens vers les autres parties du site, — vérifier que la mise en ligne est effective, — suivre les statistiques mensuelles, Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-13

More information: Click here

