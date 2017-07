General Information Country: Poland City/Locality: KATOWICE Notice/Contract Number: eu:226022-2017 Publication Date: Jun 14, 2017 Original Language: Polish Procurement Method: Other Contact information Address: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach

Katowice

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 112-226022

Referenced Document Number: 2017/S 046-085270

Contract Nature: Services

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

ul. Mikołowska 10

Katowice

40-950

PL

Contact point(s): Agnieszka Śmiech

E-mail: power_katowice@sw.gov.pl

NUTS code: PL22

Internet address(es):

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
ul. Mikołowska 10
Katowice
40-950
PL
Contact point(s): Agnieszka Śmiech
E-mail: power_katowice@sw.gov.pl
NUTS code: PL22

File reference number: OI.POWER.2230.2.2017.MG II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 80530000 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego 78 cykli aktywizacyjno-zawodowych składających się ze szkolenia zawodowego i szkolenia o charakterze aktywizacyjnym dla 78 grup skazanych po 12 osób każda z grup, z jednostek podległych OISW w Katowicach w ramach projektu pn.„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 2213484.00 PLN II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 80560000 80530000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- elektryk( w tym z uprawnieniami do 1KV i SEP), termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – Kucharz -kelner, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- brukarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – brukarz – kamieniarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- zagospodarowanie terenów zielonych w tym obsługa pił i kos spalinowych (ogrodnik), termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – spawacz ( w tym metodą MAG, MIG,TIG, spawacz aluminium), termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz- glazurnik, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych (ogrodnik), termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- brukarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych, specjalności malarz- szpachlarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – zagospodarowanie terenów zielonych w tym z obsługą pił i kos spalinowych (ogrodnik), termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- brukarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – brukarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych,, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz – szpachlarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – brukarz – kamieniarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- brukarz- kamieniarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 – murarz – tynkarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik- posadzkarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – zagospodarowanie terenów zielonych w tym obsługa pił i kos spalinowych (ogrodnik), termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- brukarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 -brukarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- monter sieci elektroenergetycznych ( w tym z uprawnieniami 1kV i SEP), termin realizacji III kwartał, nie później niż do dnia 15.09.2017, Kurs 4 -technolog robót wykończeniowych w specjalności glazurnik, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 5 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 3- murarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 4 -monter sieci elektroenergetycznych w tym uprawnienia do 1kV i SEP, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- spawacz ( w tym metoda MIG ,MAG, TIC, spawacz aluminium), termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – opiekun/ asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – monter instalacji wodno-kanalizacyjnej ( hydraulik), termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – murarz – tynkarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- monter izolacji budowlanych oraz elewacji, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – stolarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – dekarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- dekarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – spawacz ( w tym metoda MIG,MAG,TIC spawacz aluminium, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 6 – technolog robót wykończeniowych, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz-glazurnik, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – brukarz – betoniarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – tynkarz – posadzkarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- krawiec, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – krawiec, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – kucharz – kelner, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – spawacz, w tym metodą MAG, MIG,TIC, spawacz aluminium, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- technolog robót wykończeniowych w specjalności płytkarz, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – opiekun/ asystent osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017 Kurs 6 – technolog robót wykończeniowych w specjalności malarz- tapeciarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do 1.12.2017r. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – brukarz, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – blacharz – dekarz, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – brukarz, termin realizacji III kwartał,nie później niż do dnia 15.09.2017r, Kurs 4- monter izolacji budowlanych oraz elewacji, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Kurs 5 – murarz-tynkarz, termin realizacji IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017. II.2.2) Additional object(s) 80530000 80560000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: II.2.3) Description Przeprowadzenie kursów zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach okręgu katowickiego w ramach projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" realizowanego w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020" Kurs 1 – kucharz-kelner, termin realizacji do 40 dni od dnia podpisania umowy, Kurs 2 – kucharz-dietetyk, termin realizacji III kwartał, nie później niż do 15.09.2017, Kurs 3 – aranżacja przestrzeni, florystyka, termin realizacji III lub IV kwartał, nie później niż do dnia 1.12.2017, Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-13

