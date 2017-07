General Information Country: Czechia City/Locality: ČESKÉ BUDĚJOVICE Notice/Contract Number: eu:223067-2017 Publication Date: Jun 13, 2017 Original Language: Czech Procurement Method: Other Contact information Address: Nemocnice České Budějovice

České Budějovice

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 111-223067

Referenced Document Number: 2017/S 005-006459

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

Prior information notice Supplies Section I: Contracting authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

B. Němcové

České Budějovice

370 01

CZ

Contact point(s): Vratislav Plaček

E-mail: placek.vratislav@nemcb.cz

NUTS code: CZ031

Internet address(es):

http://www.nemcb.cz Nemocnice České BudějoviceB. NěmcovéČeské Budějovice370 01CZContact point(s): Vratislav PlačekE-mail: placek.vratislav@nemcb.czNUTS code: CZ031 I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Health Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Dodávka potravin pro Nemocnici České Budějovice, a.s. II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 15000000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku (1) pečiva, (2) mléka a mléčných výrobků, (3) masa a (4) drůbeže.Veřejná zakázka na dodávku potravin je rozdělena na 4 samostatné části.Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu část, na 2 nebo 3 libovolné části nebo na všechny 4 části předmětu veřejné zakázky. Platí, že na dodávku potravin bude na každou část předmětu veřejné zakázky uzavřena samostatná rámcová kupní smlouva s více účastníky zadávacího řízení. Veřejné zakázky na základě rámcové dohody (rámcové kupní smlouvy) budou uzavřené s více dodavateli bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody (§ 132 odst. 3 písm. b) zákona), tzn., plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat způsobem uvedeným v rámcové kupní smlouvě, a to s vybranými dodavateli. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 18022977.40 CZK II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 15000000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: CZ031

Main place of performance: Nemocnice České Budějovice, a.s. II.2.3) Description Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku (1) pečiva. II.2.2) Additional object(s) 15000000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: CZ031

Main place of performance: Nemocnice České Budějovice, a.s. II.2.3) Description Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku (2) mléka a mléčných výrobků. II.2.2) Additional object(s) 15000000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: CZ031

Main place of performance: Nemocnice České Budějovice, a.s. II.2.3) Description Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku (3) masa. II.2.2) Additional object(s) 15000000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: CZ031

Main place of performance: Nemocnice České Budějovice, a.s. II.2.3) Description Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku (4) drůbeže. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-08

