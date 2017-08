General Information Country: France City/Locality: PARIS Notice/Contract Number: 221587-2017 Publication Date: Jun 10, 2017 Original Language: French Procurement Method: Other Contact information Address: Caisse des dépôts

Paris

Notice type: 01C03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 110-221587

Referenced Document Number: 2017/S 023-039679

Contract Nature: Services

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Direction de la communication — 56 rue de Lille

Paris

75356

FR

E-mail: sabrina.si-haddi@caissedesdepots.fr

NUTS code: FR

Internet address(es):

https://www.caissedesdepots.fr

4 place Raoul Dautry

Paris

75015

FR

E-mail: sabrina.si-haddi@caissedesdepots.fr

NUTS code: FR

Internet address(es):

http://www.cnp.fr/

52 rue Jacques Hillairet

Paris

75612

FR

E-mail: sabrina.si-haddi@caissedesdepots.fr

NUTS code: FR

Internet address(es):

http://www.scet.fr/ SCET52 rue Jacques HillairetParis75612FRE-mail: sabrina.si-haddi@caissedesdepots.frNUTS code: FR I.2) Type of the contracting authority Body governed by public law I.3) Main activity Economic and financial affairs Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Mise à disposition d'une solution informatique de gestion de médias de type Digital asset management (DAM) et d'une plateforme éditoriale collaborative en mode SAAS.

File reference number: 16035300000P II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 72000000 II.1.3) Type of contract Services II.1.4) Short description La complexité croissante de la gestion de l'information à la caisse des dépôts impose d'adopter de nouveaux processus plus performants, plus souples et plus collaboratifs pour la gestion de l'information. L'objectif de la caisse des dépôts est d'optimiser ses méthodes pour identifier, traiter et diffuser les informations. La mise en place d'un outil collaboratif de production et de gestion des contenus institutionnels, permettra d'homogénéiser, d'actualiser, d'adapter les supports de communication, dans les meilleurs délais, tant au niveau de la Direction de la communication du groupe qu'à celui des directions métiers et, à terme, celui des filiales. Le lot 1 est passé pour le compte d'un groupement d'achat composé de la Caisse des dépôts (CDC) et de deux de ses filiales: la SCET et la CNP. Le coordonnateur du groupement est la caisse des dépôts. Le lot 2 est passé pour le compte de la CDC seule. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 725376 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 72000000 72310000 48329000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR

Main place of performance: II.2.3) Description Le lot 1 est passé pour le compte d'un groupement d'achat composé de la Caisse des dépôts (CDC) et de deux de ses filiales: la SCET et la CNP. Le coordonnateur du groupement est la CDC. La direction de la communication du groupe Caisse des Dépôts dispose d'une solution de digital assets management, appelée «Pictéo, la banque d'images du groupe CDC», gérée et hébergée par le prestataire Keepeek depuis 2012.le nouvel outil souhaité par la CDC devra offrir aux administrateurs et contributeurs, documentalistes ou non, une aisance dans la gestion quotidienne des images et aux utilisateurs une réelle autonomie dans leurs recherches et la diffusion sécurisée de documents. Il devra également permettre de stocker, gérer et diffuser des vidéos dont la production et l'utilisation ne cessent de croître. Il devra également pouvoir être connecté à l'outil de type plateforme éditoriale (appelé Editéo) utilisé en interne (actuellement solution Wedia). II.2.2) Additional object(s) 72000000 72310000 48329000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR

Main place of performance: II.2.3) Description Le lot 2 est passé pour le compte de la CDC seule. La complexité croissante de la gestion de l'information à la caisse des dépôts impose d'adopter de nouveaux processus plus performants, plus souples et plus collaboratifs pour la gestion de l'information. L'objectif de la caisse des dépôts est d'optimiser ses méthodes pour identifier, traiter et diffuser les informations. La mise en place d'un outil collaboratif de production et de gestion des contenus institutionnels («Corporate»), permettra d'homogénéiser, d'actualiser, d'adapter les supports de communication, dans les meilleurs délais, tant au niveau de la direction de la communication du groupe qu'à celui des directions métiers et, à terme, celui des filiales. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information Appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25-I. 1° et 67 à 68 du décret du 25.3.2016. Lot 1: accord-cadre, sans minimum, ni maximum en valeur ou en quantité et conclu avec un opérateur. L'exécution des prestations faisant l'objet de l'accord-cadre est subordonnée à la conclusion préalable de marchés subséquents. Lot 2: marché à bons de commande, au sens des articles 78 et 80 du décret du 25.3.2016 sans min, ni max en valeur ou en quantité et conclu avec un opérateur. Le marché comprenant des prix mixtes, le montant indiqué au II.1.7 et au V.2.4 est un montant estimatif sur la durée totale du marché. Lot 2: la consultation du marché peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur (Direction des achats), 56 rue de Lille, 75356 Paris, sur demande auprès de la responsable de la direction des achats de 9:00-12:00 et 14:00-18:00. Cette consultation s'effectue dans le respect des secrets protégés par la loi, et notamment le secret en matière commerciale et industrielle. VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-06-07

More information: Click here

