General Information Country: Slovakia City/Locality: BRATISLAVA-STARÉ MESTO Notice/Contract Number: 201006-2017 Publication Date: Jun 1, 2017

Bratislava-Staré Mesto

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 101-201006

Referenced Document Number: 2017/S 080-153786

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

Notice type: 01B14 - Additional information

EU Official Journal Publication: 2017/S 104-207557

Referenced Document Number: 2017/S 101-201006

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: Lowest price

Pribinova 2

Bratislava-Staré Mesto

812 72

SK

Contact point(s): Ing. Alena Polakovičová

E-mail: alena.polakovicova@minv.sk

NUTS code: SK0

Internet address(es):

http://www.minv.sk Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2Bratislava-Staré Mesto812 72SKContact point(s): Ing. Alena PolakovičováE-mail: alena.polakovicova@minv.skNUTS code: SK0 I.2) Type of the contracting authority Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions I.3) Main activity Public order and safety Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Súprava pre dekontamináciu osôb.

File reference number: OVO2-2017/000487 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 42924720 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Predmetom zákazky je dodávka súpravy pre dekontamináciu osôb, ktorú tvorí súbor prostriedkov na zabezpečenie vykonania hygienickej očisty osôb kontaminovaných radiáciou, chemickými látkami a biologickými látkami. Súprava pre dekontamináciu osôb musí byť uložená v ISO kontajneri. II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 18130000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: SK031

Main place of performance: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina. II.2.3) Description Predmetom zákazky je dodávka súpravy pre dekontamináciu osôb, ktorú tvorí súbor prostriedkov na zabezpečenie vykonania hygienickej očisty osôb kontaminovaných radiáciou, chemickými látkami a biologickými látkami. Súprava pre dekontamináciu osôb musí byť uložená v ISO kontajneri. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information Verejný obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len verejný obstarávateľ) ruší použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky Súprava pre dekontamináciu osôb, ktorá bola vyhlásená v Úradnom vestníku EU dňa 25.4.2017 pod označením 2017/S 080-153786 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 82/2017 dňa 26.4.2017 pod označením 5608 MST, kde v priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval z dôvodu zistenia takých skutočností, ktoré majú alebo by mohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. V priebehu predkladania ponúk sa vyskytla porucha informačného systému Elektronického kontraktačného systému (EKS), prostredníctvom ktorého verejný obstarávateľ predmetnú zákazku zadával, kde v určitom časovom intervale pred ukončením lehoty na predkladanie ponúk nebolo umožnené záujemcom predložiť ponuku do systému EKS. VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-05-24

More information: Click here

