Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 088-171877

Referenced Document Number: 2017/S 034-061209

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Świdnicka 35

Wrocław

50-066

PL

Contact point(s): Beata Kawińska

E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl

NUTS code: PL514

Internet address(es):

www.opera.wroclaw.pl Opera WrocławskaŚwidnicka 35Wrocław50-066PLContact point(s): Beata KawińskaE-mail: sekretariat@opera.wroclaw.plNUTS code: PL514 I.2) Type of the contracting authority I.3) Main activity Recreation, culture and religion Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Zakup i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny – Etap II.

File reference number: ZP/PN/01/2017 II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 42961000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap II przedsięwzięcia o nazwie: Modernizacjasystemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny składającego się z dwóch etapów. Etap Iwymienionego w zdaniu poprzednim przedsięwzięcia był zrealizowany w grudniu 2015r. posiadamynowoczesny system sterowania „Aida” który z dwóch pulpitów obejmuje sterowanie 48 urządzeń scenicznych(w tym 28 urządzeń elektrycznych „regulowanych”, 20 urządzeń elektrycznych bez regulacji). Realizacja etapu II ( część a) i b)) zamówienia obejmuje: a. dostosowanie urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej do obecnych standardów technicznych i wymogów scenograficznych; b. dostosowanie urządzeń do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników oraz dostawę podnośnika masztowego. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 627025.80 EUR II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 31110000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL514

Main place of performance: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. II.2.3) Description Podnośnik masztowy samojezdny o napędzie elektrycznym 24V, zasilany z baterii akumulatorowej 240Ah(+10Ah), wyposażony w prostownik oraz wskaźnik naładowania akumulatorów, z możliwością jazdy przy pełnejwysokości i wbudowanym wskaźnikiem przeciążenia. Dodatkowo platforma wyposażona w gniazdo 230V AC.Podnośnik o parametrach: — Wysokość robocza 10m (±10cm) — Wysokość platformy 8m (±10cm) — Maksymalny zasięg 3m (±35cm) — Maksymalny udźwig 200kg — Długość 2,7m (±15cm) Wysokość 1,99m (±10cm) — Ciężar całkowity 2735kg (-85kg). II.2.2) Additional object(s) 42960000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL5

Main place of performance: Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław. II.2.3) Description Realizacja etapu II ( część a) i b)) zamówienia obejmuje: a. dostosowanie urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej do obecnych standardów technicznych i wymogów scenograficznych; b. dostosowanie urządzeń do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy; c. dostosowanie urządzeń do wymagań zawartych w OZP z uwzględnieniem pełnej kompatybilności urządzeń zastosowanych w Etapie I. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-05-05

