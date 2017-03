General Information Country: Poland City/Locality: WARSZAWA Notice/Contract Number: eu:035054-2017 Publication Date: Jan 31, 2017 Original Language: Polish Contact information Address: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Warszawa

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 021-035054

Referenced Document Number: 2016/S 198-356503

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

ul. Spartańska 1

Warszawa

02-637

PL

Contact point(s): Maria Agata Zawadka

E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl

NUTS code: PL127

Internet address(es):

www.spartanska.pl Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicherul. Spartańska 1Warszawa02-637PLContact point(s): Maria Agata ZawadkaE-mail: dzial.zamowien@spartanska.plNUTS code: PL127 I.2) Type of the contracting authority I.3) Main activity Health Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority Dostawa wyrobów ortopedycznych – 6 zadań.

File reference number: 40/PN/2016/MK II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV) 33183000 II.1.3) Type of contract Supplies II.1.4) Short description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ. II.1.7) Value excluding VAT Value excluding VAT: 3359934.00 PLN II.2) Description II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 1. II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 2. II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 3. II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 4. II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 5. II.2.2) Additional object(s) 33183000 II.2.2) Main place of performance NUTS code: PL

Main place of performance: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa. II.2.3) Description Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „formularz asortymentowo – cenowy”, który stanowi integralną część SIWZ – Zadanie 6. Section IV: Procedure Section VI: Complementary information VI.3) Additional information VI.5) Date of dispatch of this notice 2017-01-26

