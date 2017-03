General Information Country: France City/Locality: BLOIS CEDEX Notice/Contract Number: eu:035042-2017 Publication Date: Jan 31, 2017 Original Language: French Contact information Address: CG Loir-et-Cher

Blois Cedex

Notice type: 01B03 - Contract award notice

EU Official Journal Publication: 2017/S 021-035042

Referenced Document Number: 2016/S 200-360429

Contract Nature: Supplies

Procedure Type: Open procedure

Type of Bid Required: Not applicable

Awarding Criteria: The most economic tender

Prior information notice
Supplies
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)

place de la République

Blois Cedex

41020

FR

Contact point(s): Service marchés publics

E-mail: sec.marches@cg41.fr

NUTS code: FR245

Internet address(es):

CG Loir-et-Cherplace de la RépubliqueBlois Cedex41020FRContact point(s): Service marchés publicsE-mail: sec.marches@cg41.frNUTS code: FR245
I.2) Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3) Main activity
General public services
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority
Fourniture et livraison de béton et mortier prêt a l'emploi pour le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
II.1.2) Common procurement vocabulary (CPV)
44114100
II.1.3) Type of contract
Supplies
II.1.4) Short description
Fourniture et livraison de béton et mortier prêt à l'emploi pour le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
II.1.7) Value excluding VAT
Value excluding VAT: 420000 EUR
II.2) Description
II.2.2) Additional object(s)
44114100
II.2.2) Main place of performance
NUTS code: FR245

Main place of performance:
II.2.3) Description
— Bétons non structuraux destinés à l'entretien du réseau routier départemental et de ses dépendances; il s'agit de bétons de remplissage, de tranchées, de calage de bordures de trottoirs, pour la pose de matériels de signalisation verticale permanente, de calage de canalisation d'assainissement. Il s'agit de bétons non couverts par la norme NF EN 206, pour lesquels il n'y a pas de recherche de propriétés particulières. Ces produits constitueront l'essentiel de la commande;
— bétons à propriétés spécifiques (BPS) destinés à l'exécution de travaux spécifiques pour lesquels il y aura nécessité, par exemple, de prendre en compte des exigences de résistance, il s'agit notamment de bétons destinés à la réparation d'ouvrages hydrauliques. L'emploi de ces produits demeurera marginal;
— mortiers de ciment non couverts par la norme NF EN 206 destinés à la réalisation de chapes de finitions, au rejointoiement de maçonnerie, de joints de bordures.

Main place of performance: II.2.3) Description — Bétons non structuraux destinés à l'entretien du réseau routier départemental et de ses dépendances; il s'agit de bétons de remplissage, de tranchées, de calage de bordures de trottoirs, pour la pose de matériels de signalisation verticale permanente, de calage de canalisation d'assainissement. Il s'agit de bétons non couverts par la norme NF EN 206, pour lesquels il n'y a pas de recherche de propriétés particulières. Ces produits constitueront l'essentiel de la commande; — bétons à propriétés spécifiques (BPS) destinés à l'exécution de travaux spécifiques pour lesquels il y aura nécessité, par exemple, de prendre en compte des exigences de résistance, il s'agit notamment de bétons destinés à la réparation d'ouvrages hydrauliques. L'emploi de ces produits demeurera marginal; — mortiers de ciment non couverts par la norme NF EN 206 destinés à la réalisation de chapes de finitions, au rejointoiement de maçonnerie, de joints de bordures. II.2.2) Additional object(s) 44114100 II.2.2) Main place of performance NUTS code: FR245

Main place of performance:
II.2.3) Description
— Bétons non structuraux destinés à l'entretien du réseau routier départemental et de ses dépendances; il s'agit de bétons de remplissage, de tranchées, de calage de bordures de trottoirs, pour la pose de matériels de signalisation verticale permanente, de calage de canalisation d'assainissement. Il s'agit de bétons non couverts par la norme NF EN 206, pour lesquels il n'y a pas de recherche de propriétés particulières. Ces produits constitueront l'essentiel de la commande;
— bétons à propriétés spécifiques (BPS) destinés à l'exécution de travaux spécifiques pour lesquels il y aura nécessité, par exemple, de prendre en compte des exigences de résistance, il s'agit notamment de bétons destinés à la réparation d'ouvrages hydrauliques. L'emploi de ces produits demeurera marginal;
— mortiers de ciment non couverts par la norme NF EN 206 destinés à la réalisation de chapes de finitions, au rejointoiement de maçonnerie, de joints de bordures.
Section IV: Procedure
Section VI: Complementary information
VI.3) Additional information
Les marchés issus de la présente consultation sont des marchés à bons de commande sans montant minimum, ni maximum et exécutés au fur et à mesure de l'émission du bon de commande. Ces présents marchés peuvent être consultés à l'adresse suivante: Conseil départemental de Loir-et-Cher — marchés publics — place de la République — 41020 Blois Cedex. Horaires d'ouverture: lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00.
VI.5) Date of dispatch of this notice
2017-01-25

