General Information Country: Poland City/Locality: ŚWIĄTKI Publication Date: Nov 19, 2016 Original Language: Polish Goods, Works and Services Public road transport services Original Text Polska-Świątki: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 224-408778 Prior information notice for public service contract Standard form for notification pursuant to Article 7(2) of Regulation 1370/2007 to be published one year prior to the launch of the invitation to tender procedure or direct award in the Supplement to the Official Journal of the European Union. Section I: Competent authority I.1) Name, addresses and contact point(s)

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s) Gmina ŚwiątkiŚwiątki 87Contact point(s): Urząd Gminy w ŚwiątkachFor the attention of: Zbigniew Wojtera11-040 ŚwiątkiPLTelephone: +48 509222045E-mail: urzad@swiatki.plFax: +48 896169822General address of the contracting authority: http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/ Electronic access to information: http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/ The above mentioned contact point(s) I.2) Type of the competent authority Regional or local authority I.3) Main activity

